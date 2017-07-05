Светлану Кармалиту похоронят рядом с Алексеем Германом-старшим

Панихида по вдове российского режиссера Алексея Германа-старшего и соавтора его фильмов Светлане Кармалите состоится в пятницу в Санкт-Петербурге. Об этом ТАСС сообщила ее невестка Елена Окопная.

«Прощание пройдет в первом павильоне "Ленфильма" 7 июля», — сказала она.

«Похоронена Светлана Игоревна будет рядом с мужем на Богословском кладбище Санкт-Петербурга», — уточнила Окопная.

Кармалита умерла во вторник в Мариинской больнице, куда она была госпитализирована днем ранее. Ей было 77 лет.

Светлана Кармалита стала соавтором сценариев таких фильмов супруга, Германа-старшего, как «Торпедоносцы», «Мой боевой расчет» и «Хрусталев, машину!».

После смерти мужа в 2013 году продолжила и завершила работу над картиной «Трудно быть богом».

