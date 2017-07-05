Макрона опустили с вертолета на атомную подлодку

Президент Франции Эммануэль Макрон совершил визит на атомную подводную лодку «Ле Террибль». Главу государства опустили на нее с вертолета. Фотографию Макрон опубликовал в Twitter.

Французский лидер принял участие в учениях, имитирующих пуск ядерной ракеты, передает «Русская служба Би-би-си». Президент подчеркнул важность национальных сил ядерного сдерживания, назвав их краеугольным камнем безопасности.

3 июля в послании обеим палатам парламента Франции Макрон заявил, что в ближайшие годы армию страны ждет обновление тактического и стратегического плана, сообщал ТАСС. Говоря о необходимости продолжать борьбу с терроризмом, глава государства указал на важность модернизации вооруженных сил.

Франция является членом ядерного клуба — одной из пяти стран, которым по условиям Договора о нераспространении ядерного оружия «позволено» иметь таковое. Ядерный арсенал государства составляет порядка 300 боезарядов.