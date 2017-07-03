Французская полиция сообщила о предотвращении покушения на Макрона

В пригороде Парижа Аржантей (коммуна в департаменте Валь-д'Уаз) полицейские задержали 23-летнего мужчину, готовившего покушение на президента Франции Эммануэля Макрона. Об этом сообщает BFMTV.

Злоумышленник планировал совершить нападение на главу государства во время военного парада на Елисейских полях 14 июля, посвященного национальному празднику страны Дню взятия Бастилии.

Выйти на подозреваемого удалось благодаря бдительности пользователей интернета, которые сообщили в полицию, что один из участников сетевой игры активно интересуется покупкой автоматического оружия.

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Сотрудники правоохранительных органов вычислили потенциального покупателя и задержали его. В момент захвата злоумышленник пытался оказать сопротивление, угрожая полицейским ножом. В ходе обыска в квартире подозреваемого было обнаружено несколько единиц холодного оружия.

В ходе допроса мужчина сообщил, что планировал покушение на Макрона ради совершения «политической акции». Кроме того, злоумышленник заявил о желании убивать «негров, арабов, евреев и гомосексуалистов». Себя он охарактеризовал как убежденного националиста.

Как сообщает телеканал, в прошлом году мужчина уже был осужден за пропаганду терроризма. Какое он понес наказание, не уточняется.