Наука и техника
 

Названы сроки скрещивания человека разумного с неандертальцами

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Немецкие, эстонские, британские и американские ученые назвали сроки скрещивания представителей человека разумного и неандертальцев. Соответствующее исследование опубликовано в журнале Nature Communications, кратко о нем сообщает Science News.

Специалисты полагают, что два вида людей начали скрещиваться от 220 до 470 тысяч лет назад. К такому выводу ученые пришли, проведя анализ остатков митохондриальной ДНК (мтДНК) у неандертальца, жившего примерно 124 тысячи лет назад недалеко от пещеры Холенштайн-Штадель недалеко от города Ульма (Германия).

Останки неандертальца обнаружили еще в 1937 году, однако только к настоящему времени удалось расшифровать содержащуюся в них мтДНК. Оказалось, что она похожа на таковую у человека, тогда как у более древних неандертальцев находящаяся в митохондриях ДНК схожа с мтДНК денисовского человека.

Последняя передается только по материнской линии. В настоящее время примерно три процента ДНК современных представителей человека разумного, за исключением коренных жителей Африки, происходят от неандертальцев. Неандертальцы и денисовский человек являются вымершими видами (или подвидами) людей.

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