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Подросток прилетел из Лондона в Лагос в отсеке для шасси

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Авиационные власти Нигерии начали проверку по факту обнаружения подростка в отсеке для шасси в самолете, который прилетел в Лагос из Лондона, сообщает в среду, 5 июля, Yahoo News.

15-летний безбилетник был обнаружен в аэропорту экономической столицы Нигерии в субботу, 1 июля, в самолете Boeing-747 авиакомпании Med-View Airline. В этот день лайнер совершил два рейса — из Лагоса в Лондон и обратно, в общей сложности проведя в воздухе около 12 часов. На каком этапе подросток проник в самолет — в Лагосе или в Лондоне, — не сообщается.

«Мы изучаем все обстоятельства, чтобы выяснить, как это стало возможным, и как подобное предотвратить в будущем», — заявил представитель Нигерийского управления гражданской авиации (NCAA) Сэм Адурогбой (Sam Adurogboye).

Чиновник признался, что для экспертов пока остается загадкой, как подросток смог выжить на высоте 32 тысяч футов (9754 метра). На этих высотах ощущается острая нехватка кислорода, из-за чего человек теряет сознание, а температура опускается до минус 48 градусов по Цельсию.

Согласно официальным данным Федерального управления гражданской авиации США, в период с 1947 по 1993 год в мире было зафиксировано всего пять случаев, когда люди выживали, проведя несколько часов в отсеке для шасси самолетов, выполняющих коммерческие рейсы. Трое из них были подростками.

В апреле 2014 года ФБР США заявила, что 16-летний юноша выжил на высоте 38 тысяч футов (11582 метра), совершив в отсеке для шасси пятичасовой перелет из Калифорнии на Гавайи.

В октябре 2007 года власти Сингапура предъявили обвинение в незаконном пересечении границы 27-летнему мужчине, прибывшему в отсеке для шасси из Куала-Лумпура. Рейс длился 35 минут.

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