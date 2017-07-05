Бывший лидер The Smiths обвинил полицейского в терроре из-за проверки документов

Бывший лидер британской группы The Smiths Стивен Моррисси обвинил итальянского полицейского в акте террора в отношении себя. Об инциденте, произошедшем в Риме, рассказал племянник музыканта Сэм Рэйнер в Facebook в среду, 5 июля.

Рэйнер опубликовал фотографию сотрудника правоохранительных органов. Он отметил в посте, что полицейский потребовал у певца «документы, которых у того не было». «Моррисси сказал ему: "Я знаю закон, я знаю свои права, у вас нет причин, чтобы останавливать меня"», — написал он.

По словам Рэйнера, конфликт продолжался 35 минут, после чего исполнитель отошел от мужчины, а тот не стал его преследовать.

«Я не нарушал закон, не вел себя подозрительно. Полицейский достал пистолет и держал его, крича мне в лицо. Прохожие пришли мне на помощь. Это произошло возле магазина Nike, и этого, очевидно, безумного человека многие сняли на камеры», — привел Рэйнер слова Моррисси.

Музыкант назвал произошедшее «преднамеренным актом террора» и добавил, что сотрудник полиции сам не показал ему никаких документов и не представился.

57-летний Моррисси выступал в группе The Smiths с 1982 по 1987 год. После распада коллектива исполнитель начал сольную карьеру. Певец также известен активной гражданской позицией: он выступает за права ЛГБТ-сообщества, животных и часто критикует британское и американское правительство.