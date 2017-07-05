В сети удивились внутренностям детского паровозика

Американский художник Джоэль Кэрролл (Joel Carroll) опубликовал в Twitter изображение, на котором представил свое видение главного героя детского мультфильма «Томас и его друзья» — говорящего паровоза. На это обратило внимание издание Mashable.

Кэрролл предположил, что внутри находится продолговатое тело Томаса. Он также наделил персонажа шестью руками.

В сети удивились такому варианту внешнего вида героя мультфильма. «Я очень расстроилась», — написала пользователь под ником @PeachSaliva.

Некоторые юзеры начали «подбирать пару» Томасу, основываясь на его возможном неприглядном виде. В частности, в Twitter решили, что ему подойдет Безликий из мультфильма «Унесенные призраками» — в некоторых эпизодах он также отличался продолговатой формой.

Mashable напомнило о существовании еще одной догадки по поводу расположения тела Томаса внутри паровоза, которая была популярной около трех лет назад.

В марте энтузиаст Петер Шрипол создал на основе детской игрушки паровозика Томаса шагающего шестиногого робота на радиоуправлении. Ролик с демонстрацией способностей паровоза был опубликован на YouTube.