Детский паровозик-паук уничтожил армию солдатиков огнеметом

Энтузиаст Петер Шрипол (Peter Sripol) создал на основе детской игрушки паровозика Томаса из мультфильма «Томас и его друзья» шагающего шестиногого робота на радиоуправлении. Ролик с созданием и демонстрацией возможностей машины был опубликован на YouTube-канале создателя.

В качестве шасси Шрипол использовал модель робота-паука. Он установил конструкцию робота, а также поставил корпус от Томаса и сделал самодельный огнемет для игрушки.

Шоу «Томас и его друзья» впервые вышло в октября 1984 года и выпускается до сих пор. Мультсериал был снят по мотивам цикла книг «The Railway Series» английских писателей Уилберта и Кристофера Одри. В мультфильме рассказывается о приключениях наделенных человеческими качествами паровозов, живущих на вымышленном острове Содор.