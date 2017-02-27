Внутренности роботизированных животных-шпионов показали на видео

Видео: Nature on PBS / YouTube

YouTube-канал Nature on PBS представил видео, в котором показано внутреннее устройство роботов-шпионов, внешне похожих на гиеновидных собак и сурикатов.

Роботы, благодаря наличию сервоприводов и других электронных устройств, способны совершать движения, делающие их более похожими на настоящих животных. По замыслу разработчиков, шпионы демонстрируют дружелюбие, привлекая к себе зверей и не вызывая у них агрессию.

Аниматронные куклы были созданы художником по спецэффектам Джоном Ноланом (John Nolan) для съемки животных в их естественной среде обитания. Звери воспринимают роботов как своих сородичей, обнюхивают их и пытаются с ними взаимодействовать. Внутри роботов находятся камеры, позволяющие наблюдать за поведением особей.