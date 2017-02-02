Поймавшего рыбу робота-медузу показали на видео

Видео: Massachusetts Institute of Technology (MIT) / YouTube

Исследователи из Массачусетского технологического института создали напоминающего медузу плавающего робота, который способен ловить рыбу. Видео, которое показывает машину в действии, опубликовано на YouTube-канале университета.

Робот изготовлен из гибкого гидрогеля, из-за чего устройство практически невидимо в воде. Аппарат сделан из соединенных друг с другом полых эластичных кубов, во внутренние камеры которых закачивается жидкость. Это позволяет телу машины сокращаться подобно мышцам без использования электродвигателей или сложных гидравлических механизмов. Силы, производимой роботом, достаточно для того, чтобы схватить и удержать рыбу.