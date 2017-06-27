Создатель «убитого» лягушонка Пепе попросил помощи с его воскрешением

Создатель лягушонка Пепе Мэтт Фурье (Matt Furie), «похоронивший» созданного им персонажа, начал сбор пожертвований на его воскрешение. Об этом художник рассказал «Ленте.ру».

Информация о кампании опубликована на Kickstarter. В описании значится, что художник намерен выпустить новую книгу комиксов, чтобы напомнить пользователям сети о настоящем лягушонке.

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По словам Фурье, его не устраивало то, что Пепе из рядового героя комиксов превратился в символ ненависти и нацизма, но сейчас он намерен вернуть персонажу былую славу именно в качестве персонажа книги Boy`s Club. «Похороны» лягушонка прошли в мае 2017 года. Художник объявил о его кончине, опубликовав несколько страниц комикса.

Еще в конце 2016 года создатель мема пытался запустить кампанию по превращению Пепе в символ добра. Фурье анонсировал создание нескольких позитивных картинок и образов.

27 сентября 2016 года неправительственная организация американских евреев «Антидиффамационная лига» (ADL) приравняла мем с лягушонком Пепе к изображению свастики и включила его в список символов ненависти. В организации отмечали, что изначально созданный в 2005 году лягушонок Пепе не имел никакого отношения к символам фашизма. Однако из-за предвыборной кампании кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа и движения «альтернативных правых» мем стал ассоциироваться с символами ненависти к евреям.