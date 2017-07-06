Названо число субзвезд в Млечном Пути

Португальские и британские астрономы оценили число коричневых (бурых) карликов, или субзвезд, в Млечном Пути. Исследование опубликовано в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, кратко о нем сообщает Королевское астрономическое общество (Великобритания).

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Специалисты полагают, что Млечный Путь содержит минимум от 25 до 100 миллиардов коричневых карликов — объектов, которые занимают промежуточное положение между звездами и планетами. Поскольку в настоящее время имеется множество тусклых светил, это число может быть значительно недооценено.

К подобным выводам авторы пришли, проанализировав данные обзора SONYC (Underellar Objects in Young Young Clusters), в частности, население звездных кластеров NGC 1333 и RCW 38, и проведя наблюдения на VLT (Very Large Telescope). Количество коричневых карликов в кластерах практически не зависело от плотности расположения светил в них.