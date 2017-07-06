В Еврейской автономной области расследуют смерть укушенного конем жителя

В Еврейском автономной области возбуждено уголовное дело после смерти 61-летнего жителя поселка Хинганск Облученского района, укушенного конем в шею. Об этом в четверг, 6 июля, сообщили в пресс-службе регионального управления СК.

Расследование ведется по статье 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

По версии следствия, вечером 14 апреля домашний конь без присмотра владельца был на выгуле возле жилых домов поселка. Он укусил проходившего мимо местного жителя. Через некоторое время мужчина скончался. По заключению эксперта, смерть наступила в результате тупой травмы шеи с переломом гортани.

В Следственном комитете напомнили о правилах выгула и безопасного для окружающих содержания домашних животных, установленных региональным законом в 2004 году.

17 апреля сообщалось об обнаружении на строительной площадке в Москве тела женщины, завернутого в ткань. Предположительно, она умерла около шести месяцев назад. На теле женщины криминалисты обнаружили следы укусов животных.