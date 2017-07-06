Анишу Капуру запретили использовать меняющую цвет краску

Британский художник Стюарт Сэмпл создал новый пигмент, прав на использование которого он лишил британско-индийского скульптора Аниша Капура. Сообщение о выпуске продукта Сэмпл опубликовал в Instagram.
Радужная жидкость — краска, которая меняет цвет под воздействием тепла. Как утверждает Сэмпл, это «живое» вещество, поэтому его надо хранить в холодильнике и встряхивать каждые несколько дней, чтобы поддерживать жизнь в банке.
Совершая покупку на сайте Сэмпла, клиенту приходится подтверждать, что он «не является Анишем Капуром, никак не связан с Анишем Капуром и сделает все, чтобы материал не попал в руки Аниша Капура».
Также в конце страницы есть ссылка на петицию, которую создатель радужного вещества просит подписать. В обращении жители Улицы Кэмберуэлл-Нью-Роуд в Лондоне требуют остановить Капура от надстройки еще одного этажа к своей студии. Авторы письма, которое подписали более 200 человек, жалуются, что новый этаж лишит их солнечного света.
Ранее Стюарт Сэмпл лишил Капура права пользоваться еще двумя пигментами своего производства: самыми блестящими блестками и «самым розовым розовым». В декабре 2016-го скульптору удалось обманом завладеть одной из красок.
Подобное поведение Сэмпла вызвано тем, что Капур выкупил эксклюзивные праве на использование в произведениях искусства состава Vantablack, который считается самым черным пигментом в мире.