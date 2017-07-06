Офицер спецназа погиб в Саудовской Аравии при сносе шиитского квартала

В Саудовской Аравии при попытке сноса шиитского квартала погиб офицер спецназа. Об этом сообщает Reuters.

Инцидент произошел в поселке аль-Авамия в провинции Эш-Шаркия. Известно, что еще три офицера спецназа получили ранения. Другие подробности произошедшего не сообщаются.

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Саудовские власти ранее заявили, что намерены снести шиитский квартал аль-Авамии — аль-Мусавару. По заверениям Эр-Рияда, это делается для того, чтобы на месте старого квартала построить современный торговый центр и жилые дома. Местные жители утверждают, что власти королевства пытаются таким образом покончить с находящимся там оплотом шиитского сопротивления.

Предыдущий инцидент в аль-Мусаваре произошел 4 июля. Неизвестный обстрелял из гранатомета саудовский армейский патруль, убив одного солдата и ранив еще троих.