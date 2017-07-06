Следствие по делу о взятках генерала ФСО Лопырева завершилось

Расследование уголовного дела генерала Федеральной службы охраны (ФСО) Геннадия Лопырева, обвиняемого в получении взяток на сумму 6,3 миллиона рублей, завершено. Об этом в четверг, 6 июля, его адвокат Руслан Закалюжный сообщил «Интерфаксу».

«Моему подзащитному было предъявлено обвинение в окончательной редакции, после чего нам объявили об окончании предварительного расследования по делу. Объем обвинения не изменился: инкриминируются два эпизода получения взятки на общую сумму около 6 миллионов 300 тысяч рублей»,— сказал он.

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Юрист подчеркнул, что Лопырев категорически отрицает свою вину. Он также отметил, что стороне защиты понадобится около двух месяцев на ознакомление с материалами дела.

19 апреля стало известно, что суд арестовал более 63 миллионов рублей, 1 миллион евро и 350 тысяч долларов, изъятые у сына Лопырева — Александра. Деньги были найдены в ходе обыска в его квартире. В суде Лопырев-младший заявил, что его годовой доход составляет 50 миллионов рублей. Также под обеспечительными мерами оказалась недвижимость, принадлежащая супруге и сыну генерала: квартира в Сочи, дом в Ленинградской области, гараж и квартира в Москве.

Лопырев был задержан в ноябре 2016 года в Сочи. Его доставили в Москву, где суд выдал санкцию на его арест. По данным следствия, генерал ФСО получал взятки от бизнесменов за покровительство при заключении госконтрактов на проведение ремонтно-строительных работ.

