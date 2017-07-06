Вертолету Ми-8АМТШ в ЮВО присвоят имя Героя России Ряфагатя Хабибуллина

Вертолету Ми-8АМТШ в Южном военном округе присвоят имя Героя России полковника Ряфагатя Хабибуллина, сообщает kp.ru со ссылкой на пресс-службу ЮВО. Поставка новой машины в одну из частей округа состоится до конца недели.

«Церемония присвоения имени вертолету состоится 8 июля на аэродроме Кореновска. В мероприятии примут участие представители главного командования Воздушно-космических сил, объединения ВВС и ПВО Южного военного округа, предприятий военно-промышленного комплекса, местные власти и сослуживцы Хабибуллина» — сказано в сообщении. Отмечается, что имеет такой машиной командовал погибший полковник.

9 июня 2017 года в пресс-службе холдинга «Вертолеты России» корреспонденту «Ленты.ру» сообщили, что Улан-Удэнский авиационный завод передал министерству обороны очередную партию военно-транспортных вертолетов Ми-8АМТШ. Машины были поставлены досрочно. Поставка Ми-8АМТШ проведена в рамках исполнения долгосрочного государственного контракта.

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8 июля 2016 года восточнее Пальмиры боевиками запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство» был подбит вертолет, названный в сообщении как Ми-25 ВВС Сирии. Впоследствии оказалось, что потерянной машиной был Ми-35 армейской авиации ВКС России. Погибли находящиеся на его борту летчики-инструкторы полковник Ряфагать Хабибуллин и лейтенант Евгений Долгин.

Ми-8АМТШ — транспортно-штурмовой вертолет семейства Ми-8, оснащаемый комплексом вооружения (в том числе управляемого ракетного) и дополнительной броневой защитой кабины экипажа, а также комплексом авионики для ночных полетов. Неофициальное название «Терминатор» машина получила после авиасалона в Фарнборо в 1999 году, где она демонстрировалась в экспортной версии Ми-171Ш.

