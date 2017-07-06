Prada оденет женщин в перья

Итальянский модный дом Prada и онлайн-магазин MyTheresa.com выпустили совместную коллекцию одежды. Об этом в четверг, 6 июля, сообщает WWD.

В коллекцию вошли платья миди с цветочным принтом, жакеты, мюли, кожаные перчатки с узорами, меховые шарфы и сумки. Отличительная особенность моделей — перья, которыми украшены вещи. Коллекция уже появилась в продаже. Цены варьируются от 600 долларов за пару туфель до 2166 долларов за платье.

По словам президента компании Майкла Клигера, совместная коллекция с Prada стала поводом отметить длительное сотрудничество с брендом.

В апреле 2017 года MyTheresa.com выпустил видеоролик в сотрудничестве с «дочкой» Prada Miu Miu. Главные героини — пловчихи. По сюжету они разучивают хореографию около бассейна, когда одной из них мерещится в воде акулий плавник.

Prada — итальянская частная компания, специализирующаяся на производстве модной одежды, обуви и аксессуаров, которой принадлежат одноименные дом моды и торговая марка, ее штаб-квартира расположена в Милане. Компания основана в Милане в 1913 году.