При Трампе женщины в Белом доме стали получать еще меньше мужчин

При новом президенте США Дональде Трампе жещины, работающие в Белом доме, стали получать еще меньше мужчин. К такому выводу пришел экономист Марк Перри, профессор American Enterprise Institute, данные его исследования публикует The Independent.

Материалы по теме Трамп-героиня Сможет ли дочь 45-го президента США со временем стать новой хозяйкой Белого дома

По его подсчетам, медианная годовая зарплата женщины-работника резиденции американского президента — 72 650 долларов, работника-мужчины — 115 тысяч. Таким образом, за каждый заработанный мужчиной доллар женщина получает лишь 63,2 цента. Другие издания сообщали о меньшей разнице, но они использовали среднее арифметическое значение, а не медианное, которое дает более объективный результат.

Перри также вычислил, что разница зарплат мужчин и женщин при Трампе увеличилась в три раза — в последнем году правления 44-го президента США Барака Обамы она составляла лишь 11 процентов. Как отмечает издание, причина разницы не только в дискриминации, но и в тех должностях, которые занимают мужчины и женщины. При Трампе из 23 самых высокооплачиваемых должностей 74 процента занимают мужчины, при Обаме этот показатель составлял 52 процента.