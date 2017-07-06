Госдеп заявил о продолжении давления на Россию по ситуации в Сирии

Официальный представитель Госдепа США Хизер Науэрт заявила, что Вашингтон продолжит оказывать на Россию давление по ситуации в Сирии. Об этом в четверг, 6 июля, сообщает РИА Новости.

«Мы уверены, что Россия несет особую ответственность (в Сирии)… И мы продолжим оказывать давление на них, просить их делать больше», — сообщила она журналистам на брифинге.

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Ранее в четверг госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что американский президент Трамп намерен обсудить на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным ситуацию в САР. «У США и России, безусловно, есть разногласия по ряду вопросов, но также есть и потенциал для надлежащей координации в Сирии», — говорится в распространенном Госдепом обращении в преддверии G20.

Встреча российского и американского лидеров запланирована на 7 июля, первый день саммита G20. В Кремле рассчитывают, что контакт, который станет первым для Путина и Трампа, поможет выстроить рабочий диалог, чрезвычайно необходимый для всего мира «в плане повышения эффективности решения критической массы конфликтов и проблем».