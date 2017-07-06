США сняли ограничения на провоз электроники для еще одной авиакомпании

США отменили запрет на провоз крупных электронных устройств на борту самолетов авиакомпании Qatar Airways, направляющихся в эту страну. Такая информация в четверг, 6 июля, опубликована на сайте перевозчика.

Как поясняется в заявлении Qatar Airways, теперь пассажиры могут проносить в ручной клади гаджеты на всех рейсах из международного аэропорта Хамад в столице Катара Дохе в Штаты. Это стало возможным благодаря тому, что воздушная гавань выполнила новые требования властей США по авиабезопасности.

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В среду, 5 июля, стало известно, что Вашингтон снял аналогичный запрет для лайнеров, направляющихся в Америку из стамбульского аэропорта имени Ататюрка. Ранее в этом же месяце провозить гаджеты в ручной клади разрешили пассажирам, вылетающим в США из столицы Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Абу-Даби.

В марте текущего года американские власти запретили транспортировать устройства, превышающие по размеру сотовые телефоны, на борту самолетов, направляющихся в страну из ряда государств Ближнего Востока, Азии и Африки.

Помимо Катара, Турции и ОАЭ, подобные меры коснулись Египта, Иордании, Кувейта, Марокко и Саудовской Аравии. Такую инициативу объяснили ростом террористической угрозы на борту лайнеров.