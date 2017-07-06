Путин обсудил с Нетаньяху ситуацию в Сирии

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провели телефонные переговоры. Об этом в четверг, 6 июля, сообщает сайт Кремля.

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«В контексте совместных усилий в борьбе с международным терроризмом обсуждались проблематика ближневосточного урегулирования и ситуация в Сирии», — говорится в сообщении. Кроме того, Путин и Нетаньяху затронули вопросы двустороннего сотрудничества.

Отмечается, что разговор состоялся по инициативе израильской стороны.

7 апреля Нетаньяху в своем микроблоге в Twitter написал, что Иерусалим поддерживает решение Вашингтона о нанесении ракетного удара по Сирии. Тогда с двух эсминцев в Средиземном море было выпущено 59 «Томагавков» по правительственной военной авиабазе Шайрат в провинции Хомс на западе САР. Президент США Дональд Трамп, отдавший распоряжение об обстреле, выразил уверенность, что именно оттуда официальный Дамаск несколькими днями ранее осуществил химатаку в провинции Идлиб.

Отношения между Сирией и Израилем последние несколько десятилетий остаются напряженными, в частности, из-за территориального спора по поводу Голанских высот. Израиль в 1967 году оккупировал их по итогам Шестидневной войны, однако Дамаск продолжает считать эти территории своими.