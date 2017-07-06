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Тела четырех зарезанных детей и их отца нашли в доме в Джорджии

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В одноэтажном доме в американском штате Джорджия полиция обнаружила тела четырех детей, возраст которых не превышал десяти лет, и их отца (ему около 35 лет). Предположительно, их зарезали, сообщает Associated Press.

В правоохранительных органах заявили, что находившаяся в том же доме женщина позвонила в полицию утром в четверг, 6 июля, чтобы заявить о нападении. Прибывшие на место сотрудники обнаружили пять тел. Отмечается, что еще один ребенок был доставлен в больницу с серьезными травмами.

Преступление совершено в городе Логанвилл недалеко от Атланты — столицы штата.

По словам представителя полиции, предварительные данные свидетельствуют о том, что при нападении использовался нож. Позднее судмедэксперт даст заключение о причинах смерти.

Мать малышей задержана, ее считают подозреваемой. Ранена ли она, не уточняется. Также не ясно, она ли вызвала стражей порядка. Обвинения пока не предъявлены.

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