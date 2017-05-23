Перешедший в ислам неонацист убил двоих товарищей за дискриминацию

Принявший ислам американский неонацист из Флориды убил двоих соседей по комнате, не оказавших должное уважение его религиозности. Об этом сообщает The Independent.

О преступлении 18-летний Девон Артурс рассказал сам, когда был задержан полицией по другому делу. Вечером в пятницу, 19 мая, он зашел в один из магазинов города Тампа и наставил пистолет на продавца и двоих посетителей. Держа их на мушке, мужчина посетовал на несправедливое отношение американцев к мусульманам. Он также выразил недовольство тем, что США бомбят «его мусульманские страны». Прибывшие на место полицейские вступили в переговоры с Артурсом, убедили его бросить оружие и сдаться.

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В участке он и рассказал об убийстве, вызвавшись показать стражам порядка тела своих жертв. Артурс привел патрульных к комнате, где проживал вместе с тремя товарищами: там обнаружились трупы его соседей — Джереми Химмельмана и Андрея Онищука. Артурс рассказал, раньше он разделял неонацистские взгляды погибших товарищей, однако потом отказался от них в пользу мусульманской религии. Соратники его перемены взглядов не одобрили и потому заслужили смерть.

В комнате, где жили молодые люди, стражи порядка обнаружили литературу о превосходстве белой расы над всеми другими, а также взрывчатые и радиоактивные вещества. Артурс был задержан: ему предъявлены обвинения по двум эпизодам нападения, двум эпизодам убийства и трем эпизодам похищения людей.

У порога полицейские встретили плачущего мужчину в армейской форме: им оказался третий сосед убийцы, солдат американской армии Брэндон Рассел. Почему Артурс его пощадил, не сообщается. Рассела задержали и обвинили в хранении взрывчатки: он признался, что придерживается ультраправых взглядов и состоит в группировке «Атомваффен» («Атомное оружие»).