Стратегический нефтяной резерв США сократился до минимума за 12 лет

За последние 17 недель стратегический нефтяной резерв США сократился на 13 миллионов баррелей, до 682 миллионов. Этот показатель является минимальным за 12 лет, сообщает Bloomberg. Сокращение связано с тем, что министерство энергетики реализовало нефть, о продаже которой договорилось в начале года.

Администрация президента Дональда Трампа планирует и дальше продавать нефть из стратегического запаса, чтобы сократить долг страны. Всего в течение ближайших 10 лет государство собирается продать до 270 миллионов баррелей.

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Аналитики считают, что сокращение нефтяного резерва неизбежно, так как США в последние годы значительно меньше нуждаются в импорте нефти из-за сланцевого бума. В случае сокращения поставок страна может быстро обеспечить поставки горючего за счет внутренней добычи. Соответственно, необходимость держать запасы в сотни миллионов баррелей отпала.

Стратегический нефтяной резерв был создан в 1973 году после того, как арабские страны Ближнего Востока ввели эмбарго на поставки нефти в США. Его общая стоимость по текущим ценам составляет более 31 миллиарда долларов.