Назван инициатор ареста украинского залога за «Евровидение»

Сумму в 15 миллионов евро, которую Киев предоставил в качестве гарантии успешного проведения «Евровидения-2017», арестовали по иску европейского телеканала Euronews. Об этом глава Национальной общественной телекомпании Украины (НОТУ) Зураб Аласания сообщил порталу «Українські Новини» в четверг, 6 июля.

«Третья сторона появилась. После того как мы воспользовались услугами швейцарской адвокатской конторы, она обратилась в суд и получила документы. Из них точно следует, что это Euronews. Это уже официальная информация», — рассказал Аласания.

Председатель НОТУ добавил, что решение об аресте можно обжаловать до 11 июля. По его словам, этот вопрос уже обсуждался в Кабинете министров Украины.

Ранее, 22 июня, сообщалось, что Женевское управление принудительного взыскания задолженности заморозило украинский залог за успешное проведение «Евровидения» на счете в Швейцарии. Портал Deutsche Welle писал, что в 2014 году Национальная телекомпания Украины, правопреемницей которой является НОТУ, объявила о разрыве сотрудничества с Euronews, отказавшись от совместного плана по запуску вещания на украинском языке. Канал потребовал от НОТУ неустойку в размере 10,6 миллиона евро. Euronews выиграл судебную тяжбу с телекомпанией во всех украинских инстанциях. О том, получил ли вещатель деньги, не сообщалось.