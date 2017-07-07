СМИ узнали о согласии Вашингтона оставить Асада у власти в Сирии

Администрация президента США Дональда Трампа готова согласиться на дальнейшее пребывание Башара Асада на посту президента Сирии. Об этом в четверг, 6 июля, сообщает The Daily Beast.

Кроме того, Вашингтон не будет возражать против появления в Сирии российской военной полиции, а также создания в стране зон безопасности, предложенных Москвой.

На такие уступки Белый дом готов пойти ради недопущения возврата террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ, запрещено в России) контроля над значительной частью территории Сирии.

Указывается, что на неподконтрольной Асаду части страны контроль будут осуществлять союзные США объединения, такие как «Демократические силы Сирии» (ДСС).

The Daily Beast отмечает, что переговоры о переходе к подобного рода стратегии ведутся между Москвой и Вашингтоном на протяжении нескольких месяцев. Ее разработкой занимается госсекретарь США Рекс Тиллерсон, который может представить ее уже на встрече Путина и Трампа 7 июля, пишет издание.

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6 июля госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что американский президент Трамп намерен обсудить на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным ситуацию в САР. «У США и России, безусловно, есть разногласия по ряду вопросов, но также есть и потенциал для надлежащей координации в Сирии», — говорится в распространенном Госдепом обращении в преддверии G20.

Встреча российского и американского лидеров запланирована на 7 июля, первый день саммита G20. В Кремле рассчитывают, что контакт, который станет первым для Путина и Трампа, поможет выстроить рабочий диалог, чрезвычайно необходимый для всего мира «в плане повышения эффективности решения критической массы конфликтов и проблем».