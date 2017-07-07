Thom Browne выпустил коллекцию в честь Уимблдона

Американский дизайнер и основатель собственного бренда Том Браун выпустил специальную коллекцию одежды, посвященную Уимблдонскому турниру. Об этом в пятницу, 7 июля, сообщает Vogue.

Капсула состоит из юбок-плиссе, пиджаков, бомберов, кардиганов и мягких теннисных туфель. Дизайнер уже создавал подобные коллекции для любителей футбола, крикета, а также водолазов, фигуристов и матросов. Одежда уже поступила в продажу и представлена в фирменных бутиках.

Бренд Thom Browne зарегистрирован в 2001 году. Изначально основатель марки Том Браун занимался пошивом мужской одежды на заказ. В 2003 году открылся первый магазин в Нью-Йорке. В 2011 году бренд запустил производство женской одежды и солнцезащитных очков в стиле унисекс под собственной маркой.

В начале июля 2017 года вышла капсульная коллекция MGSM и Diadora, посвященная теннису. Создатели лимитированной линейки вдохновились Уимблдонским турниром 1980 года, в частности противостоянием теннисистов Бьорна Борга и Джона Макинроя. В нее вошли серебристые тренировочные костюмы, свитеры, футболки поло и повязки на голову.