Найденную чистильщиком окон монету оценили в три тысячи фунтов стерлингов

Британский чистильщик окон нашел редкую монету, стоимость которой оценивается в три тысячи фунтов стерлингов (около 230 тысяч рублей). Об этом сообщает Daily Mail.

29-летнему Ричарду Берду (Richard Bird) из города Кингстон-апон-Халл, графство Ист-Райдинг-оф-Йоркшир, попалась бракованная монета номиналом один фунт стерлингов. Он обратил внимание, что на ее лицевой стороне указана одна дата, а на обратной — другая.

Берд показал находку специалистам из Королевского монетного двора. Они подтвердили ее подлинность. По мнению нумизматов, коллекционеры могут заплатить за такую вещь три тысячи фунтов стерлингов. Берд планирует выждать и выставить ее на аукцион.

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Мужчина заинтересовался нумизматикой всего восемь месяцев назад. «Знакомый рассказал мне, сколько некоторые люди платят за редкие монеты. Цифры взорвали мне мозг. Я немедленно взялся за дело», — пояснил он. Берд ежедневно разменивал в банке 500 фунтов стерлингов и изучал полученную мелочь.

Ему потребовалось шесть недель, чтобы накопить монеты, представляющие интерес для коллекционеров, и начать обмен. Он продолжает копаться в мелочи, но переключился с банков на галереи игровых автоматов и забегаловки, торгующие едой на вынос. Берд полагает, что перебрал монеты на сумму 80 тысяч фунтов стерлингов. Стоимость его коллекции оценивается в 15 тысяч фунтов стерлингов (около 1,2 миллиона рублей).

В 2014 году сообщалось, что на аукционе в Нью-Йорке российская золотая монета номиналом 10 рублей, выпущенная в 1897 году, была приобретена за 300 тысяч долларов.