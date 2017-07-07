В Парламентской ассамблее ОБСЕ потребовали от России отдать Крым

Общий комитет по политическим вопросам и безопасности в составе Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) принял проект резолюции, в которой Россию призывают отказаться от решения о присоединении Крыма. Об этом в пятницу, 7 июля, сообщает РИА Новости.

Российская делегация проголосовала против проекта. Обсудить его предстоит всей ассамблее, затем парламентарии, как ожидается, проголосуют за итоговую декларацию — в нее включат все принятые резолюции.

Автором проекта стала замглавы делегации Швеции Маргарета Седерфельт. Документ получил название «Укрепление взаимного доверия и сотрудничества во имя мира и процветания в регионе ОБСЕ».

В тексте резолюции организация осуждает случаи давления, преследования и запугивания сотрудников специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине, утверждая, что это происходит «в определенных районах Донецкой и Луганской областей, находящихся под контролем российских гибридных сил». Согласно проекту, Россия должна «воздержаться от агрессивной практики и отменить решение о незаконной аннексии Автономной Республики Крым».

Автор документа также призывает прекратить военные действия на Украине. Российские парламентарии в свою очередь подчеркивали, что термин «аннексия» неуместен, так как Крым присоединен по итогам всенародного голосования.

Сессия ПА ОБСЕ проходит в Минске с 5 по 9 июля.