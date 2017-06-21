Спецслужбы ДНР задержали напавших на патруль ОБСЕ

Спецслужбы самопровозглашенной Донецкой Народной Республики задержали вооруженных людей, которые накануне напали на патруль специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в городе Ясиноватая. Об этом сообщает «Донецкое агенство новостей» со ссылкой на оперативное командование ДНР.

Материалы по теме А то война Почему Киев хочет переименовать операцию в Донбассе

20 июня около 12:00 по местному времени в районе Ясиноватского железнодорожного вокзала к патрулю СММ подъехал гражданский автомобиль с украинскими номерами, из которого вышли два человека с автоматами и начали угрожать наблюдателям, стреляя в воздух, после чего скрылись. Сотрудники миссии не пострадали.

В ОБСЕ возложили ответственность за нападение на ДНР.

В оперативном командовании предполагают, что это была «провокация с целью дискредитации руководства Республики, а также для запугивания сотрудников миссии ОБСЕ при выполнении ими обязанностей». Силовики предполагают, что в деле замешаны украинские спецслужбы, которые могли заказать подобную акцию.

Задержанные дают показания. Известно, что они не являются военнослужащими или сотрудниками силовых структур ДНР.

31 мая управление верховного комиссара ООН по правам человека выпустило доклад, в котором подсчитано число жертв на юго-востоке Украины с начала военного конфликта. По данным Всемирной организации, погибли две тысячи гражданских лиц и от семи до девяти тысяч получили ранения.