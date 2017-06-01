Бывший СССР
 

Дети ЛНР попросили Порошенко остановить войну

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Дети самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) записали видеообращение к президенту Украины Петру Порошенко с призывом прекратить войну. Ролик доступен на официальном YouTube-канале Народной милиции ЛНР.

В опубликованном видео юные жители народной республики просят Порошенко «остановить солдат украинской армии и не бомбить больше их родные города». «Скажите своим солдатам, что здесь, на Луганщине, живут дети, которые хотят мира, хотят жить в радости со своими родными, а не проливать слезы от страшных взрывов. Я очень прошу вас — прекратите эту страшную войну», — говорит один из ребят.

31 мая ООН опубликовала последние данные о числе жертв среди мирных жителей в результате военного конфликта в Донбассе. «С начала конфликта погибли две тысячи гражданских лиц и от семи до девяти тысяч получили ранения», — говорилось в докладе управления верховного комиссара ООН по правам человека. Ранее в том же месяце спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик заявил, что число жертв среди гражданского населения на юго-востоке Украины за год увеличилось на 120 процентов.

Вооруженный конфликт на юго-востоке Украины начался в апреле 2014 года после того, как украинские власти объявили о старте АТО (антитеррористической операцией Киев называет силовые действия в регионе). В Донбассе вслед за этим были провозглашены Донецкая и Луганская народные республики.

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