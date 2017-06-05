Спикер Госдумы предложил создать в ПА ОБСЕ антитеррористический комитет

В Парламентской ассамблее Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ) необходимо создать комитет, который будет курировать вопросы борьбы с терроризмом, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Его слова приводит ТАСС в понедельник, 5 июня.

«Мы считаем, что эти вопросы, безусловно, требуют реакции со стороны стран, парламентов, которые входят в эту Парламентскую ассамблею», — сказал Володин в ходе визита в Белград, где он находится с российской делегацией.

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По его мнению, необходимо более эффективно задействовать международные парламентские структуры, в том числе в противодействии торговле наркотиками и незаконной миграции.

В апреле после теракта в петербургском метро в Кремле пожаловались на дефицит взаимодействия с международным сообществом по борьбе с терроризмом. В этот же день российский президент Владимир Путин заявил, что террористические атаки угрожают большинству стран СНГ.

В делегацию России при ПА ОБСЕ входят 10 депутатов, в том числе бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко.