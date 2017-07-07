Выгуливающую чайку на поводке британку задержали за жестокое обращение

В городе Йорк (Великобритания) задержали 44-летнюю женщину, которая выгуливала чайку на поводке. Об этом пишет The Independent.

Инцидент произошел 28 июня, однако СМИ написали об этом только сейчас. Женщину, имя которой не сообщается, обвинили в жестоком обращении с животными, угрозам сотрудникам правоохранительных органов и нарушении общественного порядка. Она должна будет явиться на заседание суда по делу 14 июля.

Как пишет The Independent, птицу отправили на обследование в одну из местных ветеринарных клиник. По словам представителя полицейского департамента, медики обнаружили у нее травмы и им пришлось усыпить чайку. О характере повреждений птицы и о том, как они были получены, не сообщается.

В апреле стало известно, что в американском штате Флорида задержан мужчина, покусавший собаку. 30-летний Закари Келли (Zachary Kelly) несколько раз укусил за уши питомца своей девушки. Мужчину обвинили в жестоком обращении с животными и нанесении побоев брату возлюбленной.