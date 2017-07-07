Прокурор запросил 4 года колонии фигурантам дела о гибели главы Total во Внуково

Гособвинитель попросил приговорить к 4 годам и 7 месяцам колонии двум обвиняемым по делу об авиакатастрофе в аэропорту Внуково 20 октября 2014 года, в результате которой погибли четыре человека, в том числе глава нефтегазовой кампании Total Кристофер де Маржери, передает «Интерфакс».
Солнцевский суд Москвы в особом порядке рассматривает дело в отношении водителя снегоуборочной машины Владимира Мартыненко и начальника инженерной службы аэропорта Владимира Леденева, признавших свою вину в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.
В ходе прений сторон прокурор указал, что Мартыненко в момент катастрофы находился за рулем машины в состоянии алкогольного опьянения и расценил это как отягчающим его вину обстоятельством.
Адвокаты просили амнистировать их подзащитных либо назначить условное наказание.
Мартыненко и Леденев попросили прощения у родственников погибших, передает сетевое издание m24.ru.
По делу проходят еще три фигуранта: руководитель полетов Роман Дунаев и диспетчеры Александр Круглов и Надежда Архипова. Они не признали свою вину ни на следствии, ни в суде. Их уголовное дело будет рассматривается отдельно.
Уголовное преследование диспетчера-стажера Светланы Кривсун было прекращено еще во время следствия, в январе 2016 года, хотя она изначально проходила обвиняемой и даже была взята под домашний арест.
Ранее 7 июля адвокат Патрика Вервеля, мужа погибшей в авиакатастрофе во Внуково стюардессы Русланы Вервель, заявил гражданский иск на 30 миллионов рублей к аэропорту Внуково. Но суд отказался его рассматривать в ходе уголовного процесса над Мартыненко и Леденевым.
Особый порядок судопроизводства предусматривает вынесение приговора без исследования доказательств, а обвиняемые могут рассчитывать на более мягкий приговор — не больше двух третей от максимально предусмотренного санкцией статьи УК РФ.
В ночь с 20 на 21 октября 2014 года при взлете из столичного аэропорта Внуково самолет Falcon столкнулся с внезапно выехавшей на взлетную полосу снегоуборочной машиной. В результате погибли глава нефтегазовой компании Total Кристоф де Маржери, пилоты Янн Пикан и Максим Рассья и стюардесса — уроженка Украины, принявшая Французское гражданство Руслана Вервель.