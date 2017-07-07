Суд вынес приговор и амнистировал фигурантов дела о гибели главы Total

Солнцевский суд Москвы амнистировал водителя снегоуборочной машины Владимира Мартыненко по делу об авиакатастрофе во Внуково, в которой погиб глава французской нефтегазовой компании Total Кристоф де Маржери. Об этом в пятницу, 7 июля, сообщает корреспондент РИА Новости.

Аналогичное решение принято в отношении начальника Мартыненко Владимира Леденева.

«Приговорить Владимира Мартыненко к четырем годам колонии общего режима, приговорить Владимира Леденева к трем годам колонии общего режима. В связи с объявлением амнистии в честь 70-летия Победы в Великой Отечественной войне освободить их от ответственности и снять судимость», — говорится в вердикте. Все гражданские иски потерпевших могут быть рассмотрены в порядке гражданского судопроизводства.

Гособвинитель просил для фигурантов наказания в виде 4 лет 7 месяцев колонии. Адвокаты ходатайствовали об амнистии или условном наказании.

Дело в отношении Мартыненко и Леденева рассматривалось в особом порядке, так как они признали свою вину. Фигурантами проходили еще четыре человека: руководитель полетов Роман Дунаев и диспетчеры Александр Круглов и Надежда Архипова, диспетчер-стажер Светлана Кривсун. Расследование в отношении последней было прекращено в феврале 2016 года, дело в отношении остальных выделено в отдельное производство и направлено на доследование.

В ночь на 21 октября 2014 года самолет Falcon, взлетавший из московского аэропорта Внуково, столкнулся с внезапно выехавшей на взлетную полосу снегоуборочной машиной. В результате погибли глава нефтегазовой компании Total Кристоф де Маржери, пилоты Янн Пикан и Максим Рассья и стюардесса Руслана Вервель (уроженка Украины, принявшая французское гражданство).