В Крыму заработала туристическая «Карта гостя», благодаря которой туристы смогут сэкономить во время отдыха на полуострове. Об этом говорится в сообщении на правительства Севастополя.

Представляя новый продукт главе Ростуризма Олегу Сафонову глава Севастополя Дмитрий Овсянников сказал, что карта «позволит более успешно и целенаправленно бороться за туриста, сделать так, чтобы посещение Севастополя и Республики Крым было максимально комфортным и познавательным».

«Благодаря карте есть возможность бронировать места отдыха и посещать достопримечательности со значительными скидками, узнавать информацию об объектах культурного наследия полуострова», — подчеркнул Овсянников.

Материалы по теме Вывести на туристскую воду Какие проекты готовят в Севастополе для горожан и гостей

Первую карту гостя мэр вручил Олегу Сафонову.

«Карта Гостя Крыма и Севастополя» — единый электронный билет, разработанный на основе системы лояльности, который включает в себя посещение музеев, экскурсионных туров, объектов досуга и развлечений, размещение в отелях, проезд на транспорте. На сегодняшний день партнерами проекта стало более 200 предприятий Крыма и Севастополя. Общая экономия для гостя — до 50 процентов, включая объекты размещения и питания, объекты показа и досуга, транспортные объекты.

Карту можно приобрести у туроператоров, в туристско-информационных центра, аэропортах, авто- и железнодорожных вокзалах, объектах размещения. Она будет действовать с момента первого применения в течение одного, трех или шести дней.