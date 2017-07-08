Никифоров поддержал экспериментальное введение в России криптовалюты

Глава Минкомсвязи Николай Никифоров поддержал проведение эксперимента по введению в России криптовалюты. Об это в субботу, 8 июля, сообщает «Интерфакс».

По мнению главы ведомства, эксперимент должен проходить в формате «правовой песочницы», то есть действовать на определенной территории в отношении ограниченного числа участников. «Я считаю, что те или иные эксперименты делать нужно обязательно, даже если они потом закончатся решением, что мы будем что-то ограничивать», — заявил Никифоров.

Он также отметил, что многие государства настороженного относятся к криптовалюте. При этом Япония, наоборот, вписывает ее в национальное законодательство. «Кто был прав, а кто оказался не прав, покажет время», — подытожил министр.

4 июля сообщалось о том, что депутаты Ленинградской области намерены добиться у Банка России разрешения на хождение и обмен криптовалют на приграничных территориях региона — в Кингисеппском, Сланцевском и Выборгском районах.

