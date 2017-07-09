МЧС предупредило о вечерней грозе в Москве

Управление МЧС России по Москве предупредило о надвигающемся на столицу сильном дожде и грозе. Об этом в воскресенье, 9 июля, сообщается на сайте ведомства.

«По информации синоптиков (Росгидромет) в ближайший час с сохранением на вечер 09 июля и ночь 10 июля в городе Москве местами ожидается сильный дождь, гроза, при грозе усиление ветра с порывами 12-17 метров в секунду», — отмечается в заявлении.

Спасатели рекомендуют пешеходам обходить стороной рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями. Автомобилистам советуют оставлять машины в гараже либо вдали от деревьев.