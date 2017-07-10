Туристов на Мальте продолжили развлекать исчезнувшим памятником ЮНЕСКО

На мальтийском острове Гоцо продолжают возить туристов к месту, где располагалась знаменитая достопримечательность Лазурное окно. Об этом в понедельник, 10 июля, пишет The Telegraph.

Скальная арка высотой 28 метров, находившаяся на западе Гоцо, обрушилась в начале марта текущего года. Однако автобусы с туристами по-прежнему прибывают в это место. В итоге разочарованные отдыхающие написали десятки негативных отзывов на популярном портале для путешественников TripAdvisor.

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Множество пользователей сервиса поставили Лазурному окну самый низкий балл. «К сожалению, оно (Лазурное окно — прим «Ленты.ру») больше не существует и там нечего смотреть, кроме небольшой церкви», — считает один из туристов. Другой пользователь TripAdvisor отметил, что теперь из развлечений на мальтийском острове осталось только море. «Природа побеждает», — добавил он.

При этом на портале отдыхающих информируют о том, что этой скалы больше не существует.

Сотрудница местного ресторана Azure Window, который привлекал посетителей видами на Лазурное окно, заявила, что на Гоцо есть еще много интересных мест и занятий для отдыхающих. По ее словам, путешественники могут полюбоваться смотровой башней Двейра, построенной в 1651 году. Кроме того, на Гоцо можно кататься на лодках и заниматься дайвингом, добавила она.

Лазурное окно обрушилось из-за естественной коррозии. Скала была очень популярна среди туристов и имела статус объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО.

