Грозившего Италии массовыми убийствами исламиста отправили восвояси

Итальянская полиция депортировала 48-летнего исламиста, который грозил стране массовыми убийствами во имя халифата и выражал симпатии террористам запрещенной в России группировке «Исламское государство» (ИГ). Об этом сообщает The Local.
Мужчину выслали по причине того, что он представлял опасность для общества, «выражал явное неприятие западным традициям, критиковал военные операции против ИГ, и хвалился, что за свою жизнь перерезал горло многим людям», — говорится в заявлении правоохранительных органов.
Как сообщает издание, алжирец регулярно приезжал в Италию и покидал страну, а потом подал запрос на предоставление убежища — оно было удовлетворено. Вместе с сыном его сначала поместили в центр приема беженцов в сицилийском городе Катания, потом перевели в другой центр, где, наконец, статуса беженца лишили.
В 2017 году Рим выслал 63 просителя убежища за экстремистские взгляды.