Грозившего Италии массовыми убийствами исламиста отправили восвояси

Итальянская полиция депортировала 48-летнего исламиста, который грозил стране массовыми убийствами во имя халифата и выражал симпатии террористам запрещенной в России группировке «Исламское государство» (ИГ). Об этом сообщает The Local.

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Мужчину выслали по причине того, что он представлял опасность для общества, «выражал явное неприятие западным традициям, критиковал военные операции против ИГ, и хвалился, что за свою жизнь перерезал горло многим людям», — говорится в заявлении правоохранительных органов.

Как сообщает издание, алжирец регулярно приезжал в Италию и покидал страну, а потом подал запрос на предоставление убежища — оно было удовлетворено. Вместе с сыном его сначала поместили в центр приема беженцов в сицилийском городе Катания, потом перевели в другой центр, где, наконец, статуса беженца лишили.

В 2017 году Рим выслал 63 просителя убежища за экстремистские взгляды.