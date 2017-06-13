Мэр Рима попросила не пускать в город мигрантов

Мэр Рима Вирджиния Раджи попросила министерство внутренних дел Италии не направлять в столицу мигрантов. Об этом сообщает The Local.

«Я считаю, что невозможно возводить дополнительные структуры для приема беженцев, к тому же это даже опасно», — пояснила Раджи, сославшись на сильное мигрантское присутствие в городе и непрекращающийся поток иностранных граждан. Она запросила мораторий на прием новых беженцев.

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По данным властей, по состоянию на 1 января 2016 года в Риме проживало чуть больше 364 тысяч иностранцев, или 12,7 процента всего населения. Больше половины из них — европейцы, при этом лидируют выходцы из Румынии (23,2 процента). По оценке итальянского министерства финансов, страна ежегодно расходует на прием беженцев 3,3 миллиарда долларов.

15 мая стало известно, что один из самых крупных итальянских центров для приема мигрантов на протяжении 10 лет контролировался мафией. Тогда за одну ночь полицейские задержали 68 человек, обвиненных в связях с мафией, вымогательстве, незаконном владении оружием, мошенничестве, растрате и кражах.