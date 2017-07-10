13-летний баварец попытался купить друзей за 10 тысяч евро

Несовершеннолетний житель немецкого города Бад-Тёльц в Баварии решил завести больше друзей с помощью раздачи денег. Об этом сообщает Süddeutsche Zeitung.

По данным газеты, 13-летний подросток взял у родителей более 10 тысяч евро и спрятал их дома. Утром 8 июля он начал раздавать их детям и знакомым по футбольному клубу. Каждому доставалось от 100 до 2400 евро.

Родители, узнав о произошедшем, обратились в полицию и попросили стражей порядка помочь вернуть утраченное. Часть получивших деньги добровольно отдали их — сотрудники правоохранительных органов смогли собрать примерно 4,5 тысячи евро. Еще шесть тысяч пока вернуть не удалось.

Как уточняет издание, розданное не подпадает под «статьи о карманных деньгах», поэтому получившие их люди вольны распорядиться средствами так, как им заблагорассудится.

7 июня сообщалось, что в Самаре 17-летний юноша похитил из магазина 350 пачек сигарет. Большую часть он раздал знакомым.