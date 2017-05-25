Мужчина в плавках пожевал деньги у «Гоголь-центра»

Видео: 360tv

Мужчина в желтых плавках пришел к «Гоголь-центру» в Москве с пачкой банкнот. Купюры также были приклеены к его телу. Видео опубликовал телеканал «360».

Кроме плавок, на молодом человеке были очки, носки и красная обувь.

Сначала он пытался раздавать деньги прохожим, потом положил купюру в рот и стал ее жевать. Потом мужчина отправил туда еще одну. Судя по видео, он их проглотил.

«360» отмечает, что перфоманс устроил в четверг, 25 мая, активист Дмитрий Торин. Точных данных о том, настоящие ли деньги он поедал или билеты «банка приколов», нет.

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