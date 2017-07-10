Попавший под обстрел глава Горловки частично оглох

Исполняющий обязанности главы города Горловка (территория самопровозглашенной Донецкой народной республики) Иван Приходько заявил, что частично потерял слух в результате минометного обстрела со стороны украинских силовиков. Об этом в понедельник, 10 июля, сообщает РИА Новости.

По словам градоначальника, на правом ухе он лишился 50 процентов слуха, на левом — 70. Он добавил, что врачи пообещали полное восстановление работы левого уха.

Приходько попал под обстрел 8 июля в районе Ясиноватой. Сообщалось, что он получил легкую контузию, при этом сопровождавшие его лица не пострадали.

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Заместитель командующего оперативным штабом ДНР Эдуард Басурин сообщил Федеральному агентству новостей (ФАН), что речь идет о покушении на Приходько. Однако Донецкое агентство новостей пишет, что градоначальник на пресс-конференции опроверг эту информацию. «Я категорически против слова "покушение", это был самый обычный обстрел», — сказал он.

7 июля в центре столицы самопровозглашенной Луганской народной республики прогремели два взрыва. Первый произошел недалеко от дома правительств ЛНР, второй — неподалеку. Жертвой стала капитан медицинской службы народной милиции республики.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался весной 2014 года. Причиной стала попытка новых киевских властей силой подавить выступления в Донецкой и Луганской областях. Стороны неоднократно объявляли о перемирии, однако остановить боевые действия полностью до сих пор не удалось.