В Госдуме идею Парубия лишить Москву права вето в СБ ООН назвали глупостью

Член комитета Госдумы по делам СНГ Казбек Тайсаев считает, что призыв спикера Верховной Рады Андрея Парубия лишить Россию права вето в Совбезе ООН в вопросах, касающихся Украины, не более чем глупость. Об этом парламентарий заявил РИА Новости.

«Никто слушать правительство, тем более парламент Украины, сегодня не будет. Это глупейшее заявление, которое можно было сделать», — сказал Тайсаев.

Парламентарий напомнил, что право вето в Совете Безопасности ООН Советский Союз и Россия как правопреемница всех обязательств СССР получили после тяжелейшей войны.

«И фактически наша страна являлась одним из создателей ООН. Поэтому то, что говорят сегодня незаконные власти Украины, это никого не интересует. Я считаю, что это все ерунда», — сказал Тайсаев.

Он посоветовал властям Украины обратить внимание на те процессы, которые проходят внутри страны, в том числе на права человека.

Предложение лишить Россию права вето в Совбезе Парубий выдвинул в воскресенье, 9 июля, на встрече с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем. В частности, спикер Рады считает, что Россию надо ограничить в использовании права вето в тех вопросах, которые касаются Украины.

Россия наряду с США, Китаем, Францией и Великобританией является постоянным членом Совбеза ООН и обладает правом вето.

