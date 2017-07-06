Reuters заявил о блокировании Россией заявления Совбеза ООН по КНДР

Агентство Reuters в четверг, 6 июля, со ссылкой на дипломатические источники заявило, что Россия отказалась поддерживать заявление Совета безопасности ООН, осуждающее КНДР за ракетный запуск 4 июля.

Reuters указывает, что подобное решение было принято из-за того, что в предложенном США заявлении северокорейский снаряд был квалифицирован как «межконтинентальная баллистическая ракета». Согласно заявлению российского Минобороны, Пхеньян произвел пуск ракеты средней дальности.

В российском постпредстве в ООН выступили с опровержением. «Эта информация не соответствует действительности», — сообщил ТАСС пресс-секретарь представительства Федор Стржижовский. Он указал, что Россия не согласилась «с определением упомянутого пуска как испытания межконтинентальной баллистической ракеты», поскольку «параметрические данные полета баллистической цели соответствуют тактико-техническим характеристикам баллистической ракеты средней дальности».

«Исходя из этих данных, Россия предложила США как авторам проекта заявления внести в него соответствующие коррективы. Хотим подчеркнуть: шел обычный процесс согласования документа Совета Безопасности, который, насколько нам известно, никем не прерывался. Говорить о том, что Россия "заблокировала" принятие заявления, значило бы погрешить против истины», — указал Стржижовский.

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4 июля власти КНДР отчитались об успешном запуске новой межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-14», пролетевшей 933 километра и достигшей высоты 2802 километра. Она точно поразила цель через 39 минут после старта.

Минобороны России в свою очередь заявило, что ракета поднялась на высоту 535 километров и пролетела около 510 километров, упав в центральной части Японского моря.