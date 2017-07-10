В кинотеатрах России пройдет ретроспектива фильмов Годара

В Москве и Санкт-Петербурге с 20 по 22 июля пройдут показы кинолент французского режиссера Жана-Люка Годара. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Зрители смогут увидеть картины Годара «На последнем дыхании», «Банда аутсайдеров» («Посторонние») и «Безумный Пьеро». Ретроспективу организует компания «Иноекино».

«Лидер французской новой волны открыл для мировой культуры не только возможность альтернативных способов создания фильма, но и новое пространство языка и мышления. Революционные техники монтажа, саундтрека, повествования, игры с уже существующими символами и жанрами, обращение к зрителю напрямую, получившее название слома "четвертой стены", позволили кино вступить в диалог с философией, искусством и человеческой жизнью», — отмечается в пресс-релизе.

В столице показы пройдут в кинотеатре «Формула Кино Горизонт», в Петербурге ретроспектива состоится в «Авроре». Фильмы будут демонстрироваться на французском языке с русскими субтитрами.

Билеты можно приобрести в кассах кинотеатров, а также на сайте организаторов показов inoekino.com.

Французская «новая волна» — движение в кинематографе конца 1950-х-1960-х годов. Представителями направления стали, прежде всего, молодые режиссеры, ранее имевшие опыт работы кинокритиками или журналистами. 86-летний Жан-Люк Годар также снял такие фильмы, как «Уик-энд», «Мужское — женское», «Презрение» и «Жить своей жизнью».