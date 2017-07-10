На греческом Лесбосе загорелся лагерь беженцев

На греческом острове Лесбос загорелся лагерь беженцев «Мория». Кадры с места событий публикует Ruptly.

Как уточняет агентство, огонь вспыхнул вскоре после того, как некоторые из мигрантов получили уведомление о скорой депортации. Еще до пожара на место вызвали полицию, сообщив ей о «серьезном происшествии». Причины возгорания устанавливаются.

«Мория» — лагерь из самодельных домов, в котором живут больше тысячи человек. Некоторые из них раньше бунтовали из-за того, что прошения об убежище якобы не рассматривались.

