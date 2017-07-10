Бывший депутат Рады рассказал о нежелании мировых лидеров общаться с Порошенко

Бывший депутат Верховной Рады Владимир Олейник заявил, что мировые лидеры будут решать проблемы Украины без участия Киева. По его словам, лидеры Франции и Германии не желают общаться с украинским президентом Петром Порошенко. Об этом Олейник написал в понедельник, 10 июля, на своей странице в Facebook.

Так бывший парламентарий прокомментировал итоги саммита G20 в Германии. «Об Украине говорили, но говорили без Украины. Стало понятно, что с самим руководством страны решать проблемы не будут в силу того, что оно номинальное и не влияет на процессы, происходящие в государстве», — высказал мнение Олейник.

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Бывший депутат украинского парламента подчеркнул, что проведение очередного раунда переговоров в нормандском формате по телефону свидетельствует о падении авторитета Порошенко. «За этим проглядывается нежелание глав Франции, Германии и России вообще видеть его рядом с собой и проявлять к нему какие то эмоции. Формальный лидер страны не заслуживает иного отношения», — отметил Олейник.

Двумя днями ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель сообщила на брифинге по итогам саммита «Большой двадцатки», что лидеры стран «нормандской четверки» (Россия, Германия, Франция и Украина) планируют телефонный разговор. Темой переговоров будет урегулирование украинского конфликта. В тот же день Меркель, российский и французский президенты Владимир Путин и Эммануель Макрон обсудили ситуацию на Украине. Представитель Киева при этом не присутствовал.

7 июля положение дел на Украине Путин обсуждал с президентом США Дональдом Трампом.